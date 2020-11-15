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丰加北推广回收再循环 回收垃圾换优惠积分

文 / 卓彦薇

摄影 / 梁麒麟

发布 / 2020年11月15日 2:21 PM

更新 / 2020年11月15日 4:24 PM

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士希望能通过回收比赛鼓励更多居民培养回收习惯。（梁麒麟摄)

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（早报讯）丰加北下个月1日起至明年2月28日举办回收比赛，居民只要开启环保应用扫描再循环垃圾槽或回收桶的QR码，再拍下准备回收的物品就可获得积分，每月积分最多的首10人将获额外购物礼券。

负责裕廊地区垃圾收集工作的ALBA W&H Smart City，今年7月开始在整个裕廊地区试行名为“STEP UP Sustainability”的应用。

该区居民每次回收物品可获得50个积分，并用积分换取Grab分数、商品礼券或抵消电费等。民众也可通过应用获知再循环桶的位置、环保贴士以及活动等信息。

这次专为丰加北推出的回收比赛则是“丰加北环保运动”（HKN Go Green Movement）的活动之一。

自2002年起，丰加北基层组织每年都会举办环境日和回收活动，今年更扩大规模举办“丰加北环保运动”，鼓励民众、商家和社区内的其他组织环保，在冠病疫情期间打造可持续的生活方式和环境。

配合这项运动，丰加北公民咨询委员会环保委员会、劳动力发展局、新加坡固废管理及循环协会、全国职工总会就业与培训中心（e2i）和职总恒习也携手于今天（11月15日）起，在丰加北民众俱乐部举办三天的绿色职业展览直至下星期二。

参与展览的约21个机构将为超过350个环境服务业职缺征聘人手，包括招聘回收车司机、回收设施运作执行人员、销售和营销人员。其中20％的职缺属专业人士、经理、执行员与技师（PMET）。

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