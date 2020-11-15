丰加北推广回收再循环 回收垃圾换优惠积分

（早报讯）丰加北下个月1日起至明年2月28日举办回收比赛，居民只要开启环保应用扫描再循环垃圾槽或回收桶的QR码，再拍下准备回收的物品就可获得积分，每月积分最多的首10人将获额外购物礼券。

负责裕廊地区垃圾收集工作的ALBA W&H Smart City，今年7月开始在整个裕廊地区试行名为“STEP UP Sustainability”的应用。

该区居民每次回收物品可获得50个积分，并用积分换取Grab分数、商品礼券或抵消电费等。民众也可通过应用获知再循环桶的位置、环保贴士以及活动等信息。

这次专为丰加北推出的回收比赛则是“丰加北环保运动”（HKN Go Green Movement）的活动之一。

自2002年起，丰加北基层组织每年都会举办环境日和回收活动，今年更扩大规模举办“丰加北环保运动”，鼓励民众、商家和社区内的其他组织环保，在冠病疫情期间打造可持续的生活方式和环境。

配合这项运动，丰加北公民咨询委员会环保委员会、劳动力发展局、新加坡固废管理及循环协会、全国职工总会就业与培训中心（e2i）和职总恒习也携手于今天（11月15日）起，在丰加北民众俱乐部举办三天的绿色职业展览直至下星期二。

参与展览的约21个机构将为超过350个环境服务业职缺征聘人手，包括招聘回收车司机、回收设施运作执行人员、销售和营销人员。其中20％的职缺属专业人士、经理、执行员与技师（PMET）。