马里士他路出现色情按摩院 艳女白天拉客夜锁店卖“色”

（早报讯）马里士他路出现色情按摩院，艳女白天公然站在大门外拉客，晚上则在店内锁起大门推销特别服务，业者和居民大吐苦水，申诉把邻里搞到乌烟瘴气。

《联合晚报》日前接到读者通报，指近一两个月来，位于马里士他路的一排店屋出现一间挂羊头、卖狗肉的色情按摩院。除了按摩院，这里也有餐馆、便利店、办公楼等。

不愿具名的读者说，就连大白天，艳女也肆无忌惮在大门外公然拉客。

据他提供的照片显示，一名身穿黑色紧身裙的女子站在马路旁向路过的男子搭讪，似在“推销”自己的服务。

附近公寓的居民也申诉，按摩院晚上也营业，但艳女都是坐在店内观察外面的情况，每当有男子经过时，就会招手示意，令人觉得很“不自在”。

住在这里超过10年的黄先生（49岁，自雇人士）说：“按摩院的玻璃门是锁着的，她们会向你招手，你若停下来，门就会立刻打开，叫你进来谈谈。”

他也说，自己的友人曾以为这是一般的按摩院，进去询问后，对方娇声嗲气说，可以提供不同服务，吓得立刻掉头就走。

“这里附近都是公寓，平时有很人进出，包括小孩子。这些女郎这么做，不仅违法，也伤风败俗。”

在附近工作的陈燕玲（32岁，收银员）说大约一两个月前，这些艳女才公然在门外拉客。

“按摩院外观看似正经，但大约每天中午时分就开始有艳女进出，我听晚班同事说，她们一般上到凌晨两三点才关门。”

根据按摩院法令，无照经营按摩院，初犯可被判坐牢最长两年，或罚款最多1万元，或两者兼施。重犯者则可被判监禁最长五年，或罚款最多两万元，或两者兼施。