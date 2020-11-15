半身“探”出六楼外 女佣雨中“玩命”抹窗

（早报讯）女佣在雨中一手抓住窗框，一手拿着一块布抹窗，大半个身子都已“探”出六楼窗口外，险象环生的场面，被对面邻居拍下视频放上网。

这起事件发生在昨天（11月14日）下午约2时15分，地点是在实龙岗三道第325座组屋的一间六楼单位。视频中，一名身穿白衣和蓝色短裤的女子，正聚精会神地在抹窗。

当时外头正在下雨，相信是女佣的女子，开始时一脚跨出窗外蹲在窗台上，后来为了擦拭玻璃窗较远的角落，她竟整个人站上窗台，身子悬空在六楼窗外，险象环生。

视频没有说明她抹窗多久，但女佣当时看起来相当不稳，只要一不小心，分分钟可能坠下楼。

拍摄视频的网民，相信是对面座组屋的居民。该网民形容，事发时外头下着细雨，女佣80%的身子都在窗外，很不安全。

记者昨晚走访组屋时，不少居民都目睹经过，大家都为女佣捏冷汗。

一名不愿具名的女居民说，她当时在客厅吃饭，转过头看到女佣抹窗的情形时，当场吓了一跳。

“女佣单手抓住窗框，脚明显在发抖，女佣害怕，我们也害怕。”

她也说，事发单位的住户已住在这里30多年，但从来没看过这名女佣。受访居民都说是第一次看到女佣这样做，如果再次看到就会报警处理。居民江先生（72岁，退休）说：“希望当局能尽快处理这事件，雇主也要多为女佣着想。”

居民沈女士（69岁，退休）看过视频，认为女佣的举动太危险。“她应该用长棍夹着抹布来抹窗，不必探出窗外清洗窗口。”

记者上门联络事发单位，但没人应门。