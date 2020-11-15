福建会馆捐赠180万元资助新工大建设榜鹅新校舍微电网

（早报讯）新加坡福建会馆捐赠180万元给新加坡理工大学，资助该大学建设其榜鹅未来新校舍的微电网。

福建会馆会长陈精毅今天（11月15日）在该会馆180周年庆典上宣布这项消息。陈精毅在活动主宾李显龙总理、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，以及福建会馆前任会长蔡天宝的见证下，将捐款支票递交给新工大校长陈添顺教授。

李总理致辞时说，福建会馆见证我国从开埠到建国，从英殖民地发展成为独立国家的历史进程，会馆的发起人如陈笃生、薛佛记、陈金声等都是热心公益的华社领袖，为本地华社的发展做出巨大的贡献。“如今，福建会馆能够与时俱进，历久弥新，继续弘扬本地华族和福建文化，积极为国家培育人才，确实非常难得。”

总理呼吁本地各会馆在保留传统文化和坚守使命的同时，不断推陈出新。“宗乡会馆在华社扮演加深族群和国民身份认同感的重要角色，让华社成为推动社会进步的一股重要力量。因此，我希望会馆和华社团体能够越办越好，吸引更多年轻人加入，薪火相传。”

福建会馆捐献给新工大的180万元，一部分是福建会馆第43届理事的捐款，另一部分来自福建基金的储备金。

新工大的新校舍坐落榜鹅数码园区，预计2023年竣工。微电网是新工大同新能源集团的合作项目，新工大将是东南亚首个有微电网的学府。