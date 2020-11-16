供应链数码化行动联盟将试行通用数据基础架构计划

（早报讯）关注供应链数码化的“新加坡群策群力行动联盟”将试行通用数据基础架构计划，协助参与供应链的企业能以开放、安全和可信的方式共享数据，从而提高效率、生产力和韧性。

通讯及新闻部长易华仁今早在该部举办的首个透视论坛上致辞时，宣布这项新计划。

他指出，供应链数码化行动联盟在过去三个月，召集来自业界和政府机构的50多个供应链参与者，共同找出端到端供应链客户面对的痛点、机遇和解决方案，并决定研发一个通用数码基础架构。

新架构将改善现有数据分享系统、提倡数据透明度和可见度，并让出入口业者、航运企业和金融机构能互相连接，从而允许大小企业可开放、可信任和安全地共享数据。

在该架构的试行阶段，行动联盟将与业界伙伴展开两个试验方案。

其中包括让金融机构直接提供及向受托方获取数据，以便协调贸易信息和货物的实际流动。这有助各方减少对文件的依赖、改善数据流通，并提升贸易和金融社群之间的信任。

另一个试验方案是让同意分享数据的航运公司、仓库运营商和运输商等，可共享关键营运的活动数据，例如集装箱和时段预订、作业管理和其他数据，以加强端到端物流营运的透明度。这将改善业者的规划和资产利用、提升效率和生产力，巩固新加坡作为物流枢纽的地位。