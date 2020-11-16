政府提高企业合作计划资助额

（早报讯）政府提高企业合作计划的资助额，鼓励更多企业携手发展，尤其是精密工程业，以抓紧逐渐增长的商机。

贸工部长陈振声周一早上（11月15日）参观精密工程公司罗德与施瓦茨（Rohde and Schwarz）之后在网络记者会上宣布，政府将从三方面加强企业合作计划（Partnerships for Capability Transformation，简称PACT）。

首先，非中小企业所获得的人力成本资助将从现有的50%提高到70%。所有机械、原料与消费品、软件和专业服务方面的开销，其中一半将由政府买单。政府目前为这些开销提供的资助额介于30%至50%不等。

另外，企业合作计划的范围也将扩大，更多供应货品的企业和产品可受惠，条件是供应合约必须符合政府规定的时长。

最后，本地人持股至少30%的新加坡企业若在国外设厂，可获得更多相关资助，包括在该厂工作的新加坡籍和永久居民员工的人力成本，以及相关生产线的消费品开销。

以上三项新调整将持续到2022年3月。

PACT的宗旨是要鼓励各企业进行合作。合作方式包括跨国和大型企业可协助供应货品给它们的中小企业，提高生产能力。多家企业也可以组成财团提供综合解决方案，联手竞标本地或海外项目。

陈振声指出，进一步升级的企业合作计划能促进各企业之间的合作，协助本地供应商提升生产能力并壮大区域业务。

目前有16个正在洽谈中的合作项目可能从中受惠。