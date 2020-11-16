称认罪时没详读案情 20岁色魔上诉被驳回

（早报讯）20岁俊俏青年犯下“最恶劣与令人震惊的性罪案之一”，两年多内强奸、性侵与恐吓多达19名少女，被判坐牢22年和打鞭24下。青年今早（11月16日）上诉至最高法院，声称当初认罪时没有读清楚案情，但三司不信，指通译员花了一小时向他读出案情，加上被告英文能力强，不可能无法理解，为此驳回他的上诉，

据早前报道，被告莫哈默安迪一共面对68项控状，当中包括八项强奸、八项肛交性侵的控状，其余控状包括口交性侵、刑事恐吓、侮辱女性尊严、欺骗和偷窃罪等。

根据控状，被告是在2015年4月至2017年8月间犯下连串性罪案，他当时介于15至18岁，是一名工艺教育学院的学生。受害女性一共有19人，以未成年少女占大多数。

被告今年6月在高庭认罪，法官判他坐牢22年与打鞭24下，并指这是最恶劣与令人震惊的性罪案之一。已在服刑的被告今早向最高法院提出上诉。

被告没有请代表律师，他自行进行上诉陈词时指出，自己当初匆忙认罪，根本没有读清楚案情内容，律师也没有与他做充分的沟通。另外，他也觉得现有刑罚太重，希望减刑，但没说明要求减刑多少。

三司指出，在案件过堂之前，被告原本的代表律师有把控方所准备的案情内容给被告看，被告没有提出异议。开庭前，通译员花了一小时向被告读出案情，开庭后，主控官也在庭上把案情读出来，被告若不同意案情的任何一点，他大有机会可提出来，但他没有那么做。

而且，根据三司的观察，被告的英文书写与口语能力都不错，他们相信被告完全理解案情的内容。考虑到被告罪行的严重程度，三司也认为，现有刑罚不算过重，为此维持原判。