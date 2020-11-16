七旬翁猛退刹不了车 轿车穿墙出

（早报讯）76岁老汉开车失控，倒退又往前冲，最终撞入组屋楼下一临时办公室。

这起意外事故是于今日（11月16日）清晨7时许发生，地点是在红山一带立达道的第1座组屋。

记者在接获热心读者拨电《新明日报》24小时热线通报后，赶往现场时，肇祸的轿车还停在现场，司机则准备前往医院。

司机的儿子朱先生（45岁）受访时说，他父亲平日都有开车，但目前暂未得知失控的原因。

他说，母亲已经陪同父亲前往医院，他过后也会赶去了解情况，而该辆轿车也是今年才购入。

另一名受访者王希奋（65岁，立达道居委会主席）透露，他是接获居民投报才得知此事。

“我有和司机谈了几句，他的神志清醒。据了解，当时他是准备把车移到阴凉的地方，但却突然失控，虽然试图踩刹车但都不管用。”

他指出，被撞毁的是一间临时办公室，由于项目还未开始，所以没有人上班。

目击者郑女士（71岁，家庭主妇）说，事发前她正在洗车，突然听到传来巨大声响，随后就见到轿车失控，倒退着撞破临时办公室的墙壁。

“过后轿车还快速越过停车场的路堤后，再撞到我的车，所幸我听到响声后就已经走远，才没有被波及。”

她说，轿车过后并没有停下来，反而继续撞到停车场的栏杆，过后司机也在停车场内饶了两圈，才缓缓停在事发现场。

民防部队在受询时指出，民防部队是于今日清晨7时20分接获投报，随后将一人送往新加坡中央医院。