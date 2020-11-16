组屋灭虫1周后 居民惊见 大批蟑螂“横行”屋内

（早报讯）居民申诉，回家惊见组屋单位出现大批蟑螂到处爬行。市镇会表示，组屋进行灭虫行动，已促请居民将垃圾槽封好。

这起事件发生在本月11日，地点是武吉巴督21街第203座组屋的一个单位。

根据网上流传的这则6秒钟长的视频显示，组屋单位内的厨房地板、橱柜、垃圾桶里都是蟑螂，至少有数十只之多。

受影响的居民向新闻网站Mustsharenews绘述，事发前一周，当局曾在楼下进行灭虫喷雾行动，当她回到家后，惊见大量蟑螂在单位内，有的已死，有的则还到处爬。

眼见这一幕，居民拍下了过程发给新加坡民主党秘书长徐顺全，后者于11日放上网，并向市镇会询问垃圾槽是如何保持清洁，又是如何控制组屋区害虫问题。贴文引起了网民关注。

对此，裕廊-金文泰市镇会于13日在面簿上贴文表示，上个月22日就已张贴了告示，通知居民本月4日将进行灭虫行动，请居民将垃圾槽封好，使用胶带（masking tape）将边缘封起，避免烟雾及害虫闯进屋内。

市镇会也表示，该居民已联系市镇会屋业助理经理，申报害虫问题。

市镇会称，经理向居民了解情况时，发现女居民并没有将垃圾槽封好，导致蟑螂跑进屋里。

“若有必要，我们会继续协助这名居民解决害虫问题。”

市镇会也指出，灭虫喷雾工作每三个月进行一轮，以控制垃圾槽内的害虫。