新合约调整框架未生效 政府延长特定合同宽限期助企业

（早报讯）政府将针对三种合同延长宽限期，让无法履行合约责任，如按时支付期款的企业，继续免于面对特定的法律行动。

国会已在本月初三读通过冠状病毒疾病（临时援助措施）（第三次修正）法案为受到抗疫措施影响、营收显著下跌的小型和微型企业，推出合约调整框架（Re-Align Framework），让这些企业单方面启动重新商讨合同的程序，若商讨后仍无法与对方达成共识，则无须支付提前解约的罚金。

然而，由于这个合约调整框架的生效日期未定，政府决定在现行冠病19（临时措施）法令下，针对特定合同持续为企业提供援助，直到新框架生效为止。

根据律政部今天（11月16日）发布的文告，政府将针对以下三种合同，延长宽限期：

·商用车辆、厂房或机器的分期付款租购或有条件销售合约（不包含与金融管理局监管的银行或金融公司签定的协议）：期限从今年11月19日延至明年1月31日；

·商用车辆、厂房或机器的租赁协议：期限从今年11月19日延至明年1月31日；

·与房地产发展商签定的选购权书及买卖协议：期限从今年12月31日延至明年3月31日。

律政部强调，除了上述合同，其余由冠病19（临时措施）法令所涵盖的合同，宽限期不变。这包括中小企业的担保贷款，以及非住宅物业的租赁和牌照期限。这意味着，在今年11月19日后，这些合同的相关当事人，可根据合同和一般法律规定，重启或恢复法律和执法行动，即使签约的企业此前曾收到援助通知（Notification for Relief）。