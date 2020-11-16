利好消息促股市普遍扬升 海指周一劲涨1.4％

（早报讯）疫苗研发利好消息之后市场再迎接国际贸易方面的利好消息以及美国不会全面封锁的消息，促使全球股市攀升靠近历史高位，新加坡股市周一随同美国股指期货和亚太股市强劲扬升，反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数涨36.61点或1.35％，闭市报2748.00点。

银行股继续带动海峡指数上扬，而今天成份股当中的云顶新加坡也大涨逾8％，收报0.805元，交易量超过1亿股，占海指成份股交易量的约五分之一。海指仅一只成份股下跌。整体股市交易量大增逾40％至23亿6000万股，总值小幅增至14亿8000万元。上升股304只，下跌股171只。

市场和宏观消息方面，首先，受到疫苗研发传来利好消息的鼓舞，美国上周五隔夜股市全线上涨，道琼斯工商指数升1.37％，标普500升1.36％，纳斯达克指数升1.02％。然后，美国总统选举已成定局之后势将入主白宫的拜登委任的病毒专家，表示反对全面封锁美国以控制疫情的做法，这消息缓解了市场对经济复苏将受影响的担忧。美国股指期货在新加坡周一时间进一步扬升，预示纽约隔夜股市周一将继续上扬。

在星期天，包括中国、日本和韩国在内的亚太国家签署了全球最大的区域自由贸易协定——区域全面经济伙伴关系协定（RECP），涵盖了世界近三分之一的人口和国内生产总值。RECP的签订具有里程碑意义，在目前的时局是国际上迈出的重大一步，有助抵抗反全球化浪潮。

首尔和东京股市周一的涨幅接近和超过2％；新加坡方面，上周已大涨132.71点或5.1％的海峡指数因此一早便显得强劲，涨幅持续扩大至闭市。

欧洲股市在新加坡下午时间开盘也跟随美国股指期货和亚太市场普遍上升，巴黎股市目前涨幅已超过1％。