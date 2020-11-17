李总理：科技正分裂 但世界不会完全分化

（早报讯）李显龙总理指出，贸易必须有规则，特朗普政府刻意把世界贸易组织（WTO）边缘化，他希望下来拜登执政，情况会有所不同。

李总理为彭博创新经济论坛（Bloomberg New Economy Forum）接受彭博社总编辑米思伟（John Micklethwait）的专访，该视讯访问星期二（17日）早上播出。

以下是专访部分摘录：

米思伟：你一直大力推动全球化及其相关事务。我对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）感到担忧的是，如果你看目前中国对澳大利亚出口所采取的行动，这是出于政治理由对澳大利亚的出口贸易进行惩罚。大多数人会认为，这违反了贸易联盟的初衷。但目前没有一个机制可以解决这样的问题。你认为未来会出现这样的机制吗？

总理：这类问题应该由世界贸易组织（WTO）来处理。WTO拥有一套规则——你可以实施哪些限制、如何证明这些限制是合理的、如何裁决限制及对裁决提出上诉。特朗普政府刻意把WTO边缘化，我希望拜登执政后，情况会有所不同。

自第二次世界大战和WTO的前身关税及贸易总协定（GATT）成立以来，各国总是将贸易问题与国家可能产生的其他问题和纠纷区隔开来看待，因为各国总认为贸易是双赢的。贸易必须有规则，规则必须是客观和公平的，而且必须有一些方法来处理规则。那就是关税及贸易总协定，以及之后的WTO成立的目的。

当各国这样看待贸易时，就会在很多事情上出现分歧，有时候分歧大到几乎要引起冲突，但是我们要尽量避免让这些分歧影响到贸易，因为贸易战的结果往往是两败俱伤。但不幸的是，这当中有灰色地带，而且除了亚洲，太平洋对岸或欧洲也面对各种各样的问题。当涉及植物检疫或医疗要求时，不管是葡萄酒、香蕉，还是龙虾，有时甚至在美国和加拿大之间也会发生一些奇特的事情。它们总是被认为与其他任何争端无关，纯属贸易问题。这有时候的确是贸易问题，但有时候不是。

当各国越是能避免上述行为，说自己相信多边贸易、相信与邻国合作互利共赢，就越有公信力。惩罚不只是一种警戒，有些是必要的，否则你为什么要后退呢？从长远来看，真正的代价是这些国家的信誉，包括它们如何实践贸易外交和与其他国家的国际关系、它们是否公开透明，抑或在出现贸易问题时，其他一系列问题也跟着涌现。各国都要维护自己的信誉。

米思伟：新加坡是全球贸易最成功的国家之一。目前的世界可能分裂成两个互联网，可能分裂成区域贸易集团，像RCEP这样的多边协定可能成为区域性的联盟。你也谈到了WTO。你是否担心一个全球化的世界会走向区域化？

总理：区域贸易集团是有可能出现的，但我不认为世界会完全分化。因为跨太平洋的贸易联系和跨大西洋的贸易联系太重要了，不可能切断，也不可能分裂成两个世界或三个世界。但是，科技分裂的风险是存在的。事实上，这已不是风险，它已经发生。在中国，你无法使用谷歌、面簿或推特，中国有自己的科技版本。有些国家的确有正当理由担心通信基础设施（如5G系统）关键部分的技术来源、所有权和控制权。

米思伟：在我的印象中，你给了华为一些进军新加坡市场的机会，巧妙地限制了它参与竞标。

总理：不，我们做了我们认为正确的事情。我们有严谨的安全要求，而且我们已事先说明。我们邀请运营商竞标。我们没有排除任何参与者。运营商自行估算并决定要与谁合作。这都是他们自己的决策。我们的态度是，不管我购买哪一家的系统——也不会是我的系统，因为我不拥有新加坡5G系统——它们都可能存在漏洞，可能会有人为的漏洞，即使没有人为的漏洞，也肯定会有骇客想要入侵系统。有些骇客必定会入侵。因此，万无一失的安全是不可能的。我们必须实事求是。我们会想方设法，把系统用在合适的地方，并承担相应的风险。如果真的有一些领域绝对不能冒泄露或丢失信息的风险，那我必须寻求其他解决方案。这个世界上并不存在滴水不漏的安全系统。

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