李总理吁各国共建全球疾病预警监测机制

（早报讯）冠病疫情绝不会是人类面对的最后一场公共卫生危机，李显龙总理呼吁世界各国共同建立一个全球性的预警机制和监测网络，以便在下一场大流行病来袭之前做好准备，并且能够及时应对，从而提高人类的生存机会。

配合今天（11月17日）举行的彭博创新经济论坛，李总理日前接受彭博社总编辑米思伟（John Micklethwait）的访问，就美国政局、中美问题、冠病危机、经贸议题等重大课题发表看法。这场视讯访问今天播出。

谈到疫情时，李总理对各国如何加强合作、防患未然提出建议。

李总理说，冠病并不是人类所遭遇的“最糟糕的事情”，因为未来还有一个尚未出现、比冠病更严重的“X疾病”。

“我们确实需要最好的早期预警系统，所有国家可以共同组织多边预警机制，如此一来，我们就能及早发现新疾病并做出反应，以提高我们的生存机会。”

李总理坦言，要各国共组多边预警机制，是一项“非常艰巨的任务”，但他强调，各国只要相互协作、不封闭，“让国内科学家以外的国际团队进驻，了解是否可能发生任何重大疫情，并及时发出危险信号”。

除了共享信息，强化预警功能，李总理也认为，全球应在冠病疫苗的研发和分配上，达成合作或共识。若各国都为疫苗争先恐后，疫苗分配将演变成一场国力的较量。

李总理说：“大国都已确保自己排在队伍的第一位，而且有时是采取极其全面的措施来达到目的。我可以理解它们在政治上的紧迫性。我认为现实是它们在某种程度上会遂心如愿。”

李总理也说，虽然世界卫生组织所建议的理性控制冠病疫情做法，是把疫苗优先分配到最能抑制暴发情况的地方，“但要在环球层面约200个国家之间落实这项安排，这将非常艰难”。

作为无法在疫苗研制上自给自足的小国，李总理指出，新加坡必须与多家疫苗制造厂达成安排，“这样疫苗一旦上市，我们就不会是站在队伍最后面的一个”。“我不认为我们会是第一个，但我们不想成为最后一个。”

相关新闻：