国际评估团建议小贩文化列入世界非遗代表名录

（早报讯）新加坡小贩文化申遗有望，国际评估团建议联合国教科文组织（UNESCO）将我国小贩文化列入世界非物质文化遗产代表名录。

由联合国教科文组织（UNESCO）保护非物质文化遗产政府间委员会（IGC）委任的12人评估团于法国巴黎时间11月16日（本地时间17日凌晨零时55分）提呈报告，建议让我国小贩文化申遗。IGC将在下个月做出最后决定。

报告指出，我国小贩文化满足了申遗的五大条件。

第一，小贩文化是新加坡人生活的一部分，在我国城市化发展进程中，为世代的新加坡人提供了身份认同感和延续性。评估团认为，新加坡小贩文化具有多元文化特色，对加强人们对本地不同种族文化的了解、提升社区交流，以及塑造包容社会扮演重要的角色。

第二，新加坡小贩文化一旦成功申遗，将推动新加坡人继续保存和维护小贩文化。

第三，报告指出，我国小贩中心充满活力。政府机构及不同社群通过政策、宣导和研究工作，积极参与小贩文化的推广和保存。

第四，评估团认为新加坡不同群体积极参与和小贩文化申遗的过程。去年3月19日，已有超过85万人通过网站和流动展览等不同方式，表达对小贩文化申遗的支持。

第五，新加坡小贩文化在前年已列入国家文物局的新加坡非物质文化遗产清单。

我国是在去年三月底向联合国教科文组织提呈申遗文件，包括介绍小贩文化的照片和一个10分钟的短片，申请将小贩文化列入世界非物质文化遗产名录。