建屋局推出逾1万1000个组屋单位供申购

（早报讯）建屋发展局开展今年最大型的组屋销售活动，同时推出5795个预购组屋单位和5220个剩余组屋单位供申购。

建屋局今天（11月17日）推出的5795个预购组屋单位中，约六成坐落在碧山、大巴窑（比达达利）和淡滨尼三个成熟市镇，其余则位于登加和三巴旺。房型涵盖二房式灵活至五房式单位。

其中，预料备受买家青睐的碧山Bishan Ridges项目有156个二房式灵活单位、124个三房式单位和1222个四房式单位供申购。四房式单位不含津贴的售价从52万8000元起跳。

比达达利本轮也推出两个项目，其中较靠近巴特礼（Bartley）地铁站的Bartley Beacon共有880个三房式、四房式和五房式单位，较靠近兀里（Woodleigh）地铁站的ParkView @ Bidadari则共有358个三房式和四房式单位。四房式单位不含津贴的售价从46万6000元起跳。

除了预购组屋，买家此次也能透过剩余组屋销售活动，申购遍布全岛各区的5220个剩余组屋单位。这批组屋约有22％已建成，其余仍在兴建中。

有兴趣申请的公众可从即日起至下周一（23日）上建屋局网站提出申请。

受疫情影响，部分预购组屋项目或须更长时间建成。建屋局建议买家在决定申购前将此考虑在内，若急需住房可考虑购买转售组屋。