国大公布调查结果：无证据证实郑永年性骚扰

新加坡国立大学发表声明，正式公布对国大东亚所前所长郑永年被指控非礼案的调查结果。根据报道公布的内容，针对郑永年的性骚扰指控都没有证据证明属实。

不过，国大声明也指出，郑永年在工作会议上，未经同意拥抱东亚所女职员，这个行为在“专业环境下不合适”，违反了国大职员行为守则。

根据大学规定，相关处分为是给予当事人书面警告，但因为郑永年已在今年9月离任，国大将此次的内部调查结果记录在案，并且已通知他。

著名教授郑永年此前被指控，骚扰东亚所女职员。

国大今天（17日）上午发布公告，宣布国大成立的调查委员会（Committee of Inquiry），已完成对此事件的调查。

国大调查的郑永年所涉三项指控，依序为：在2018年5月9日在一个会议上，将手放在东亚研究所一名女职员的肩膀和头上；2018年5月30日在会议上，拥抱女职员，并拍臀部； 以及2018年10月在拍群体照时，撑住东亚研究所职员的背部。

报告提到，郑永年承认在2018年5月30日在办公室拥抱该女职员，但否认拍臀部或触摸她的臀部。而除了郑永年本人承认的“拥抱”，调查委员会指出，缺少证据，其他指控的真实性无法证实。

针对郑永年的性骚扰指控此前引起很大关注。当事人当时报警，而警方在调查后给予郑永年“严厉警告”后结案，并没有进一步提出诉讼或留下案底。法律界人士分析，这显示没有充分证据证明非礼指控属实。至于警方依然给予“严重警告”的原因，可能是因事件涉及其他方面的行为不当。在警察调查结束后，国大则进行大学的内部调查，今天公布的是国大内部调查的结果。

另一方面，此前也有人在网上爆料指控郑永年在2012年非礼东亚所女职员，当时警方决定不采取进一步行动就结案，显示那是不实指控。