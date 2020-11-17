假教性事真‘示范 父涉性侵亲女5年

（早报讯）父亲声称要教10岁女儿性事，岂料他竟然是亲身“示范”，涉嫌在五年内频密性侵犯亲生女。女儿逐渐对不伦行为感到不自在，受不了离家出走，企图逃出父亲魔掌，却被父亲诱骗回家再次受害。

现年45岁的男子一共面对15项控状，包括性侵14岁以下孩童和非礼，他不认罪，案件今早在高庭开审。为保护受害女童，法庭谕令媒体不准报道被告的名字，与其他可能泄露受害人身份的资料。

控方在开庭陈词中指出，女童首次受害是在2010年，当时年仅10岁的她与家人寄住在亲戚家，夜里与被告、母亲、哥哥、妹妹和女佣睡在同一个卧房的地板上，被告便趁家人熟睡时非礼亲生女儿。

控方说，被告首次得逞后，吩咐女儿不准告诉别人，并说会教她更多有关性的事情。当时女童仍年幼天真，完全信任父亲，任由被告对她进行性侵犯，包括用手指性侵她、让她为被告口交和肛交。

2011年，一家人搬到一个四房式组屋单位，因与妻子关系闹僵，被告当时和女童同睡一张床上。随着女童年龄渐长，她意识到父女之间不应有亲密肢体行为，同时却习惯了父亲对她所做的事情。

女童的母亲在2012年至2013年间与被告离婚，留下女童与儿子和被告生活。女童继续遭受被告的性侵犯，2013年12月，她无法再忍受被告的行径，离家出走去找母亲，希望能逃出被告的魔掌。

被告央求女童回家，并承诺停止所有性行为，女童于是回去和被告生活，然而，被告很快地故态复萌，重新对女儿伸出狼爪。2014年底，当时14岁的女童再次逃跑到母亲的家，被告的罪行这才告一段落。