海事局为11个企业联合项目投资超过160万元

（早报讯）新加坡海事及港务管理局为11个企业联合项目投入162万5000元的资金，旨在推动海事运作数码化，以及通过增材制造船只和船用零件。

海事局、新加坡船务公会和全国增材制造创新组合（NAMIC）今年较早时候分别针对解决冠病疫情的挑战以及增材制造两个方面，向海事业征集提案，并收到40份提案。

当局根据提案的技术创新和独特性、可对海事业造成的影响，以及发展的实力进行评估，获选的11个项目将由海事局旗下的海事创新与科技基金共同资助。

其中五个项目旨在加强海事业的营运韧性和生产力需求，例如为滨海南码头增设免触式服务柜台和研发远程检查船只的工具等。

这些项目计划在明年第三季度完成，有助海事业在疫情后的新常态下改变运作方式。

另六个获选项目则将研究使用增材制造，以让新加坡成为能及时提供船用零件的枢纽。

参与项目的联营企业旨在加强我国的增材制造能力，并在新加坡注册的船只上试用至少26个采用3D打印技术制造的零件。这些项目预计在2022年第一季完成，并有助该行业提高效率和节省成本。

交通部兼外交部高级政务部长徐芳达今午也在“智能港口挑战”总决赛上，公布前三名得奖的科技起步公司。它们将分别获颁3000元、5000元和1万元的现金奖。