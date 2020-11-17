新科技中学生未来有机会“直通”义安理工

（早报讯）新加坡科技中学学生未来有望“直通”义安理工学院，符合条件的学生可免考O水准，直接升上理工院修读科学、技术、工程和数学相关的专业文凭课程。

校方将在学生完成中二的学习时选出符合资格的学生，参加这项直通专业文凭计划，推行初期每届可让50名学生参与。

教育部长兼财政部第二部长黄循财今晚线上出席新加坡科技中学10周年校庆时透露这项计划。他指出，教育部将试行直通计划，让那些在科学、技术、工程和数学（简称STEM）应用方面展现能力，并有兴趣接受理工院教育的学生在中学毕业后，直升义安理工修读STEM相关课程，不必参加O水准考试。

科中目前已同义安理工有密切协作，包括由义安理工讲师教导科中学生应用科目。未来参与直通计划的学生能有更多时间和空间在科中做深入的学习。他说：“这包括让学生展开更长期的专题作业，应用从不同学科中汲取的知识来解决有趣的挑战。”

推行直通专业文凭计划的确切时期和细节有待敲定。黄循财指出，教育部与科中和义安理工正在策划计划的细节，推行初期每届可让50名学生参加，详情届时公布。“我希望这项计划能延续我们提升科学、技术、工程和数学教育的工作，更完善地培养对STEM有兴趣和能力的学生。”

新加坡科技中学是继我国开办体育学校、国大数理中学、艺术学院后的第四所自主专才学校，提供四年教育。除了一般O水准科目，科中学生也选修O水准应用科目如生物科技，设计或电子等。

黄循财在致辞中也肯定科中的工作，形容科中是“培养我国所需创新者与未来创造者的孵化器”。许多学生毕业后继续往STEM学习发展，当中有一部分到理工学院修读STEM相关课程。不少学生之后也到大学升学，有的则决定先踏入职场，或创立起步企业。