小六会考成绩下周三放榜

（早报讯）小学离校考试（PSLE）成绩将在下周三（11月25日）放榜。应冠病防疫需要，今年考生不会在学校礼堂领取成绩单，而是从当天上午11时起，以小组形式在各教室领取成绩。

教育部及新加坡考试与评鉴局今早（18日）发布联合文告指出，考虑到小六考生年纪尚小，可能需要更多支援，因此允许每名考生由最多一名家长或监护人陪同前往学校领取成绩单。不过，家长或监护人进入校园后，须留在校内指定的地方等待，不能和学生一同进入课室或在课室附近等候。

当局提醒，放榜当天，凡是正在隔离、履行居家通知、拿缺席假或是身体不适的考生，都不应回校拿成绩。他们可凭学校发出的密码，从当天上午11时30分起，通过考评局的成绩发布系统www.seab.gov.sg上网查看成绩。该系统将一直开放至12月8日。

此外，考生也可请人在11月27日前到学校代领成绩单及其它相关表格。若有任何问题，学生可寻求学校的帮助。

选择中学的中一互联网系统将从11月25日上午11时起开放至12月1日下午3时止。

中学分配结果将在12月22日公布，家长可通过手机简讯（升学表格有一个选项，让家长填写手机号码）、S1-IS系统网站（www.moe.gov.sg/s1-posting）得知分配结果，也可到所属的小学查询孩子所分配到的学校。

鉴于疫情影响，学生在收到中学分配结果后，无须到所分配中学报道。学生应参考中学网站来获取例如购买书籍和校服等更多信息。