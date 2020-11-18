约3000名公务员因系统疏漏少获应得款项 政府将补偿约1000万元

（早报讯）政府部门的人事与薪资系统出现疏漏，约3000名在职和前公务员获得比应得数额低的薪资、工伤补贴或退休金福利，涉及款项约1000万元。

公共服务署是在提升政府部门的人事与薪资系统时发现这些疏漏。该部门今天（11月18日）发文告指出，这些计算错误是人为疏忽和电脑编程不准确所致。

被少付款项的公务员主要为：

一、退休金制度人员

受影响人数：约500人

背景：符合领取退休福利资格，但部分服务期不计入退休金的公务员，可在退休时选择退还受雇期间雇主的公积金缴交额，以此让原本不计入退休金的服务期也能计入退休福利。

疏漏：当局在计算部分公务员应退还的雇主公积金缴交额时，输入错误的公积金缴交率，导致他们支付过多的款项。

二、国民服役人员

受影响人数：约1400人

背景：1991年起，全职国民服役人员在入伍前若能达到一定的体能要求，服役期可减短一到两个月。

疏漏：个别人事部职员漏算或输错一些男性公务员的服役减免期，导致系统无法正确反映他们的服役贡献，这些男公务员的退休福利、可获请假天数、长期服务奖项选评、延长病假天数和起薪也因此受影响。

三、工伤人员

受影响人数：约1000人

背景：根据工伤赔偿法令，工伤员工可请工伤假，期间应获病假薪金。计算病假薪金应以平均月入为准，平均月入包括月薪、花红和加工费，但不包括交通补贴和其他津贴。

疏漏：政府部门的人事与薪金系统计算错误，只根据员工月薪计算。

当局将赔偿上述人员的损失。至于一些因上述错误而获得过多付款的个人，当局将不会追讨。

公共服务部门从本月至明年3月将通过各部门人事部联系蒙受损失的人员，并从现在到明年中核实和补偿相关款项。

至于已离开公共服务部门的前公务员，当局将从即日起至明年3月将寄挂号信件给他们，以及通过电话和登门联系他们。

公共服务署说，在职和前公务员都无须急于联系当局。如果到了明年3月仍未接获当局通知，说明他们没有蒙受损失。若有疑问，也可联系在职时的政府部门人事部，或发电邮至Enquiry_2020@psd.gov.sg。

公共服务署也指出，法定机构拥有人事政策自主权，但当局仍会与所有法定机构一起核查人事记录。如果发现任何疏漏，相关机构也会做出补偿。