女佣遭虐15楼爬窗逃 法官斥雇主残忍

（早报讯）女佣不堪女雇主长达4个月的折磨，冒生命危险从15楼阳台爬窗逃到1楼，法官训斥女雇主行为残忍，应严惩警示，今早（11月18日）判她坐牢10个月又2周。

被告是努尔·奥达迪，案发时是新电信的职员，被调到人力部担任客服人员。受害人则是24岁的印尼籍女佣，她在2017年12月至2018年5月为被告工作。

被告面对15项控状，包括蓄意伤人和恶作剧控状，控方以其中6项提控，其余的由法官下判时一并考虑。

据早前报道，女雇主多次对女佣施暴，不但掌掴、用雨伞戳肚，还用钥匙割伤她的颈项。为了不让女佣更换雇主，被告一度答应不再打她，还帮女佣举报前雇主，让她感激不已。好景不长，被告因女佣没帮男雇主清理电单车和头盔，拿雨伞打女佣的头部和戳她的腹部，导致她的大腿出现瘀伤。

此外，被告还骂女佣是妓女要勾引她的老公，用扫把打她，女佣不堪折磨，当晚凌晨2时决定逃跑。由于单位被反锁，女佣从阳台爬入房间后，把衣服丢到楼下，再爬窗逃。她花了一整个清晨的时间，从15楼攀爬到一楼，才到警局报案。

被告于今年9月28日认罪。控方日前表示，女佣多处受伤，事发后没工作，要被告支付约7000元的赔偿金给女佣。被告的代表律师当时求情称被告的孩子患有疾病，需要大笔资金动手术，没有能力赔偿女佣。

今早，被告在丈夫的陪同下出庭，已剪去了长发，一身黑衣。上庭前，丈夫拥抱安抚。庭上揭露，被告已支付了7000元的赔偿金。

法官在下判时训斥被告残忍对待女佣长达四个月，造成女佣肢体和心灵创伤，而从女佣为了逃离，深夜冒生命危险爬窗逃跑，足以显示她所面临的困境。

法官表示，这种残忍的虐佣行为是无法接受的，须严惩来达到警示作用，最终判她坐牢10个月又2周。