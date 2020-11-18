校园内卖“毒邮票” 理工生判12个月改造

（早报讯）曾以1元“试用价”卖给一名女同学尝试新兴毒品“毒邮票”，20岁理工生涉嫌在校园内贩毒，昨日（11月17日）被判进入青年改造所接受12个月的改造训练。

据早前报道，就读南洋理工学院的萨黑尔，早前承认两项抵触滥用毒品法令（MDA）罪，指他于去年6月22日在校园把俗称“毒邮票”的致幻毒品交给一名18岁的女同学，同月25日，肃毒人员更在他的家中搜出140枚毒邮票。

被告也在去年6月为另两名同学供应约七枚毒邮票，另外也以250元的价格贩卖20枚毒邮票给一位名为“Ash”的男子。

毒邮票是一种强烈的半人工致幻剂，学名为麦角酸酰二乙胺（LSD），一般是粉末状，可以直接服食或混入水中。这种新兴毒品的价格较低，但致幻性是大麻等传统毒品的数倍，使用者多为年轻人。

被告早前认罪，庭上曾揭露被告称是为了赚钱买毒品，也提到他的父亲有暴力倾向，被告曾因恐慌急袭症发作（panic attack）到心理卫生学院看诊，表示宁愿遭逮捕也不想回家和父亲同住。

南洋理工学院受询时证实被告仍是该校的学生。发言人也指出，校方在发现上述事件后报案。如今此案已有了结，校方也将随之采取纪律处分。发言人强调，校方要求学生时刻遵守法律，并严厉看待所有危害社会的违法行为。