一男两女涉毒被捕 25岁男被搜出藏多刀

（早报讯）一男两女在马里士他路酒店涉毒被取缔，25岁男子负隅顽抗企图拒捕，遭执法人员制服后，身上被搜出一把爪刀、车内还藏着两把西瓜刀、一把巴冷刀和一根棒球棍。

根据中央肃毒局发布的文告，执法人员本月16日至17日，从三个地点起获总价值超过41万元的毒品、超过1万8000元现金，以及多件攻击性武器，并逮捕年龄介于19到34岁的三男二女。

文告指出，其中三人在同在一个地点被捕，当时他们身在靠近马里士他路一带的一家酒店。执法人员上门抓人的时候，25岁男子剧烈挣扎，但最终被执法人员制服。男子身上藏着1克冰毒，一瓶含有迷奸药成分“羟基丁酸钠”（GHB）的液体，以及一把爪刀。

同一地点因涉毒而被逮捕的，还有两名24岁和19岁的少女。

男子的车里也被发现藏有危险武器，包括两把西瓜刀、一把巴冷刀和一根棒球棍。从肃毒局提供的照片可见，三把刀子都相当锋利。

文告中提到，除了以上三人，还有另外两名男子被捕。

两天的行动中，被起获的毒品包括1公斤314克冰毒、342克大麻、46克克他命，182颗爱他死药丸及碎片，19克埃利敏5号（Erimin-5）药丸、20颗鸭霸丸（yaba）、六枚毒邮票（LSD，半人工致幻剂）、两瓶含GHB的液体，以及1万8250元现金。

1公斤314克的冰毒足够让750名瘾君子吸食一个礼拜。案件仍在调查中。