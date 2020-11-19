闲置仓库起火狂烧 五员工自行疏散

（早报讯）商家刚搬走几天，闲置的仓库不知何故起火狂烧，浓烟滚滚，甚至数百米外都能看见。在仓库中进行装修工作的员工尝试用灭火器灭火，但火势仍越烧越猛，五名员工只好自行疏散。民防部队赶到才将火势扑灭，无人在意外中受伤。

失火地点是友诺士6道第1078号仓库，时间是昨天（11月18日）大约下午5点50分左右。

《联合晚报》接获读者通知后走访现场，从数百米外的商业大楼，都可见工厂区冒出的浓浓黑烟。

失火仓库旁边的工厂负责人黄先生（52岁）透露，他与工人当时正在工作，突然听见旁边传来吵闹声。他们出门一看，才发现旁边的仓库着火了。

据他了解，原本租下该仓库的商家已经结束营业，上个星期刚搬走，这几天只有几名装修商与工人在仓库进行装修工作，之后仓库就会还给业主。

他形容当时的情况：“我和工人5点多听见响声，出门一看，火势已经相当猛烈，我就赶紧让员工撤离。出来之后，我看见对面在工作的装修队已经跑出来了，但还有两个人拿着灭火器尝试灭火但不成功，不一会儿消防员就赶到了。”

黄先生负责的工厂有部分被殃及，他表示已经和业主取得联系，若需赔偿会与对方商讨。

据记者观察，仓库内还留有一些梯子、支架等物品，但除此之外都是空的，被大火熏得焦黑一片。

民防部队回复时说，昨日下午5点50分接获消息，用两支水枪熄灭火势。单位内的5人已经自行疏散，无人在意外中受伤，起火原因正在调查中。