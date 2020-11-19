挥包包打司机抓泥土砸德士 越南女模监两周

（早报讯）越南女模特儿和德士司机起争执，故意大力踢门，还拿包包打德士司机的脸，再用双手抓起一大把泥土砸在德士上。

德士司机没有受伤，但德士被泥土刮花，因此拨电报警求助。阮氏泰荷（译音，33岁）昨天（11月18日）承认一项伤人以及恶作剧罪名后，被判坐牢两周。

被告是在去年12月5日凌晨时分犯案，当时她是一名模特儿，目前无业。

案情显示，被告当天和三名女性友人一起到夜店喝酒后，在克拉码头德士站搭乘60岁许姓德士司机的德士，要到马里士他路一带。

抵达后，三名友人付了车资下车，但被告不肯下车，指德士司机没有把她们载到指定的地点，称距离指定地点还有几百米。

两人开始争吵，德士司机说被告若不下车，就会把她载到警局。被告气冲冲下车，大力踢德士的门，导致车门底部摩擦路堤。

德士司机下车继续和被告争吵，过程中被告拿起包包往德士司机脸上打。德士司机虽然没有受伤，但脸部感到疼痛。

被告接着过马路离开，德士司机上车将德士调转开到被身旁。被告见状，抓起路旁的泥土往德士丢，造成德士被刮花。

主控官指出，虽然德士司机没受伤，但被告不该对公共交通服务人员动手，而且还是酒后闹事。

代表律师请求法官从轻发落，指被告只想尽快回归正常的生活。