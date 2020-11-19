职总关怀基金将发放第二轮补助金 申请条件将放宽

（早报讯）职总关怀基金（2019冠状病毒）将从12月起发放第二轮50元至300元的一次性补助金。职总也放宽申请条件，让额外的3万5000名工会会员受惠。

职总表示，由于本地经济和劳动市场继续受到疫情冲击，因此将放宽职总关怀基金的申请条件，让更多受影响的工会会员能申请。

在新的条件下，须供养同住家属的会员的月收入不能超过4500元，无须供养同住家属的会员的个人总收入则不能超过1600元。

申请者也须是因冠病疫情失业，或是月收入减少超过30%。另外，因疫情而收入受大幅影响的自雇人士也符合条件。

放宽条件后，职总预计将有6万5000名工会会员符合申请条件，包括约3万名在第一轮获得补助金的会员。

他们若还是工会会员，则将自动获得第二轮补助金。他们会通过短信收到通知，并最早于今年12月获得补助金。

符合新条件的工会会员则可在今年11月23日至明年2月29日之间登陆职总网站申请补助金。

政府共为职总关怀基金项目拨出1000万元，其余1500万元由职总及属下工会与协会拨出，其中800万元已在第一轮发放，第二轮预计将发放剩余1700万元。

另外，职总“开学了”计划也将在今年12月7日至明年1月7日于网上举行，让工会会员能以折扣的价格为孩子购买全新的文具及书包等上学必须品。