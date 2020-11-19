哈莉玛总统：女性在疫情后的复苏扮演重要角色

（早报讯）女性在疫情后的复苏扮演重要角色，确保社会和经济更具坚韧性、可持续性和包容性。新加坡将继续推动女性领导的多样性，重视女性的声音和观点。

哈莉玛总统是在为今年世界女性经济与社会论坛的“治理复苏：设计更好的疫情后经济”的线上全体大会致开幕词时发表上述看法。

她指出：“如果在亚太地区推动性别平等，将能让整体国内生产总值每年增加12％，或是近4.5万亿美元。在未来十年内，推动性别平等每年也能为新加坡国内生产总值增加额外的260亿新元。因此，推动女性的权益不只是涉及社会公平，也是符合经济意义的。”

哈莉玛总统说，疫情期间的不确定性更凸显多样化的重要性，女性因此将在新加坡的经济复苏方面扮演重要的角色。

其中，新加坡将通过“产业4.0”加强数码化、自动化和人工智能的推进加速经济转型。在过程中，新加坡将加强女性在领导和制定战略时的参与度。

此外，政府也将鼓励员工提高技能，除了确保公司保持竞争力，确保男女员工有公平竞争的环境。

通过加强私人和公共领域的合作，政府也希望能强化女性领导的多样性，并且重视女性的声音和观点。

今年的世界女性经济与社会论坛将会着重讨论女性领导的课题以和冠病疫情后的重建工作。两天的论坛将会包括全体大会、对话会和圆桌会议，讨论女性领导如何能在社会和经济复苏中扮演重要角色，以及如何增强社会和弱势群体的坚韧性。出席论坛的包括来自全球政界、学界、商界和公民社会领域的代表。