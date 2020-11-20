由特需人士打理 窃贼两度光顾两家孺尊书摊

（早报讯）由特殊需求人士与母亲负责看管的两间医院孺尊书摊（Dignity Mama）半个月内两度被偷，最近一次偷窃事件两天前发生在邱德拔医院分店，当时店里只有一名70多岁的老妇，以及她的特需孩子。

孺尊书摊（前称为尊严书摊）两天前在面簿贴文，称当日下午3点40分，在邱德拔医院的分店被偷走142.5元，书店已经报警处理，并呼吁知情人士可联系警方协助调查。

记者联系上书店管理员，她不愿多说，但确认曾发生偷窃案。

其实本月3日，孺尊书摊位于国大医院的分店也曾发生偷窃事件。

当时有网友在网上发布两张照片，指一名中年妇女没有付款，拿着一个手提袋直接离开店铺。根据照片，当时前台一名身穿红色衣服的工作人员正专心地看着显示器，被指偷窃的妇女戴着口罩，看不清楚样貌。

据悉收银员是一名特需人士，网友因此质问小偷，是不是以为可以自己可以蒙混过关？

后来孺尊书摊也在面簿贴文，确认一名涉案者已在协助警方调查，也感谢大家的支持。

谁知短短半个月内，又有人在书摊偷窃，不少网友为书店管理员打抱不平，希望案件可以尽快被侦破。

孺尊书摊是由“厨尊”（Dignity Kitchen）资助的计划，由一群有特殊需要的孩子与妈妈一起经营，目的是让这些孩子有自力更生的机会。