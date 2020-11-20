骑新买电单车送餐 女郎被巴士撞伤

（早报讯）30岁女送餐员一个月前刚从自行车升级到电单车，昨天她驾着崭新电单车送餐，在宏茂桥路上被一辆巴士从后方撞上，受伤送院治疗。

车祸涉及一辆新捷运巴士和一辆电单车，发生在昨天约4时16分，地点是宏茂桥8道与宏茂桥41街的交界处。

读者许女士（46岁，待业）经过上述地点见一名电单车骑士被撞倒，她拍下照片通知《联合晚报》。

记者赶到现场时，女骑士已经被送院，巴士车长也已离开现场，四五名交警在调查和维持交通秩序。

当时，女骑士的两名友人站在路边，不断查看手机，神情颇为焦急。

不愿具名的男友人称，他和女骑士都是送餐员，他是通过宏茂桥送餐员的WhatsApp群组得知朋友发生车祸，然后立刻搁下手中的送餐订单，到事发地点了解情况。

另一位不愿具名的女友人则说，女骑士相信是在送餐途中出事。

她说：“她向来都骑自行车送餐，一个月前很兴奋买了电单车，因为骑电单车送餐比较方便，没想到才没几天就出事了。”

据了解，电单车事发时行驶在左边车道，怀疑在转换车道的时候，被一辆巴士从后方撞上，将女骑士连任带车撞倒。女骑士被撞倒后爬不起来，只能躺在马路上等待救伤车到来，医护人员到场后用担架将她抬上救护车然后送院。

警方受询时说，一名30岁女电单车骑士在清醒的情况下被送往陈笃生医院，调查仍在进行中。