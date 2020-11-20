被捕后图逃跑 吸毒少年咬伤巡逻警

（早报讯）17岁少年吸毒，隔日在电梯内遇上警员，被逮捕后挣扎企图逃跑，咬伤一名警员，还导致他脊椎受伤。

由于被告在案发时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道被告的名字和照片。

被告面对一项蓄意严重伤害罪名和一项滥用毒品法令。

根据案情，受害者是一名全职国民服役警员。今年8月5日下午1时50分，受害者与同事在红山弄第90座组屋巡逻，当两人在七楼搭电梯时，发现被告和表弟在电梯内。

被告的同事注意到两人显得紧张，眼睛充血。被告的表弟手里还拿着一个棕色的小盒子。同事检查了盒子后发现里面有吸毒工具，因此在电梯里逮捕两人。

当电梯到达一楼时，受害者指示两人靠着墙坐在地上，当受害者搜查被告的表弟时，被告设法站起来，试图逃跑。

受害者当时从背后捉住被告，把他按在地上。受害者指示被告停止挣扎，但他再次试图逃跑。受害者成功拉住被告，但在被告挣扎时，他的一只手从手铐里挣脱。被告还咬了受害者的左臂和左胸。随后不久，警方的支援到达，逮捕了被告。

受害者当天被护送到亚历山大医院接受治疗。医疗报告显示，受害者左胸和左臂都有咬伤的痕迹，脊椎受伤。

被告过后被转交给中央肃毒局，在他的尿液检测中发现含有甲基苯丙胺。调查显示，他于8月4日食用了这种毒品。

被告昨日认罪，法官下令提交缓刑监视和青年改造所的报告，案展至11月26日下判。