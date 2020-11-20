罗氏堂兄弟罗尔伟：NGHG子公司清盘并不一定导致母公司被清盘

（早报讯）罗氏堂兄弟之一的罗尔伟（Terence Loh）今天发布文告，针对银行债权人星展银行（DBS Bank）申请清盘诺维娜全球生命医疗集团（Novena Global Healthcare Group，简称NGHG）新加坡子公司一事及相关媒体报道作出回应。

罗尔伟表示，NGHG监督委员会已委任RSM会计师事务所，担任NGHG的特别会计师，而他一直在协助RSM的工作。RSM的委任是NGHG五家贷方银行（包括星展银行在内）要求下而展开的。

他说：“我了解到星展银行正试图委托RSM的破产专业人士，担任NGHG新加坡子公司的联合清算人。我把星展银行委任RSM，视为进一步推动RSM作为NGHG的特别会计师的举动。”

NGHG是罗尔伟和堂弟罗弥伦（Nelson Loh）联合创立的公司，注册地为开曼群岛。两人在几个月前因窜改美国前总统奥巴马的照片而引发一连串风波，最终罗氏堂兄弟在上月7日宣布拆分业务。

NGHG新加坡子公司Novena Global Healthcare Pte Ltd（简称NGHPL)，则是罗氏堂兄弟于2016年在新加坡注册。该子公司周二遭银行债权人星展银行向高庭申请清盘，日前也被会计公司安永（EY）报警指有关财报未经授权签名，正遭受新加坡会计与企业管制局（ACRA）和警方调查。

不过罗尔伟强调，NGHPL可能清盘并不一定导致母公司被清盘。

他说：“我坚信新加坡子公司NGHPL有可能被清盘，不一定会导致NGHG被清盘。我将会继续与RSM保持联系，直至出现任何清盘行动，并会协助任何指定清算人收回应得价值。“