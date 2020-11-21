李总理：欢迎APEC成员与我国商讨安全跨境旅游安排

（早报讯）冠病危机重创国际航空业和旅游业，李显龙总理呼吁亚太国家和地区携手合作，安全重启跨境旅游。他也欢迎理念相近的经济体与我国接触，商讨安全的旅游安排。

第27次亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议11月20日晚上召开，由轮值主席国马来西亚的首相慕尤丁主持。峰会首次以视讯方式举行。

李总理透过视讯发言时指出，APEC已在今年7月，就如何促进抗疫关键物资流通发表宣言，各成员经济体应打铁趁热，在这基础上更新数码贸易规则，促进跨境货运流通。

他也建议APEC携手合作，安全重启跨境旅游，以缓解冠病疫情对航空业、旅游业以及相关产业造成的巨大冲击。

“新加坡采取多管齐下的办法。我们正与理念相近的经济体，达成旅游泡泡或互惠绿色通道安排。我们也在疫情条件允许的情况下，单方面对其他经济体，包括几个APEC成员开放边境。我们欢迎APEC其他成员就恢复安全旅游，与我们进一步接触。”

李总理也呼吁APEC经济体在冠病疫苗研发和分配上深化合作，并且相互扶持，在区域推动具包容性的发展。

“我期待与各位APEC领导人合作，一起努力实现这一议程。唯有共同关心彼此的繁荣和成功，才能带来一个更一体化、相互依存、繁荣和更加安全的世界。”