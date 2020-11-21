全岛多处将还原打造自然景观

（早报讯）未来三年，全岛有32段自然连道和道路、公园和绿色空间里的栖息地等，将透过自然生长的本土树木、灌木和野花品种，还原和打造更多自然景观特色。

国家发展部长李智陞今早为罗尼自然绿道（Lornie Nature Corridor）主持推介时，公布了国家公园局还野计划（NParks Rewilding Plan）。

在新的还野计划下，该局将加强在特定选址悉心栽培本土树木、灌木、野花，以及一些常见的自然野花品种，并会让这些植物自然生长。

该局也会适时介入，例如修剪树木照顾公众和道路安全、定期在住宅区除草，也移除一些不利于生长的品种，包括在干燥天气较容易起火的茅草等，以确保采用更可持续方式保护生物多样性。

罗尼自然绿道从今天起开放，经过还野的自然景观日后将为访客营造更凉爽和舒适体验。该自然绿道长达1.76公里，涵盖自然连道和公园连道，也邻接中央集水区自然保护区，是展示当局还原生态和透过还野打造更多自然景观的典范之一。

那一带将有一个全长10公里的地段会逐步进行还野化，而罗尼自然绿道就是其中一部分，整个还野地段会从谦福路（Kheam Hock Road）一路延伸至汤申路上段。

接下来将成为还野选址的地点还包括宏茂桥1道和旧蔡厝港路等路段，也有一些是位于勿洛蓄水池公园和碧山－宏茂桥公园等公园。