疑被休旅车从后方猛撞 德士撞灯柱四轮朝天

（早报讯）在路口疑被后方休旅车猛撞，德士直冲向人行道，撞倒一根红绿灯后四轮朝天翻覆。红绿灯被硬生生撞断后，砸向路边的工业大楼围栏。42岁德士司机和22岁休旅车司机被送院时仍清醒，案件正在调查中。

车祸发生在今天（11月21日）清晨5点半左右，发生于樟宜北路上段和弗洛拉通道（Flora Drive）交界处。

据目击者蓝先生（60岁，德士司机）透露，当时黄色德士正打算在路口右转到油站打油，一辆红色休旅车这时从后方开了过来，并在一声撞击巨响中撞上德士尾部。

德士车尾被休旅车这么一撞，当场有如脱缰野马般往前疾冲，撞断红绿灯灯柱后翻覆，四轮朝天停在交通灯前。德士司机事发后迟迟出不来，几名路过的司机见状赶紧停车，将德士司机拖出车外。

蓝先生说：“涉及车祸的德士当时只要右转就能进入加油站，通常那个时间，德士都会去加油然后交班。另一名目击者也告诉我，他看见红色休旅车直接开向德士，德士来不及反应就被撞，朝前方直冲。”

德士司机被扶到车外后呆坐地上，久久不能回神。蓝先生说：“我们问他还好吗，他完全没反应，相信是被吓到或受伤了。他过后就呆呆坐着等医护人员到来。”

红绿灯经德士这么一撞，被硬生生撞断，差点就砸在旁边大楼的围栏上，但幸好当时没有行人经过。蓝先生也看见现场有一名年轻印度男子在接受交警问话，相信他就是红色休旅车的司机。

警方受询时证实在该路段发生车祸，两名司机被送往樟宜综合医院时神志清醒，出事原因正在调查中。