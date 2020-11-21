21岁青年涉七年来公共场所性侵八童 重犯率高不准保释

（早报讯）过去七年涉嫌在游乐场、戏院和公厕等公共场所非礼及性侵八个未成年小孩，21岁的青年总共面对10项控状，包括两项性侵罪和八项非礼罪。

令人发指的是，这些受害者的年龄介于8岁到13岁不等。除了一名8岁女童外，其余都是小男生。

基于今年7月刚生效的儿童与青少年（修正）法案，媒体不得报道任何可能泄露未满18岁青少年身份的资料，包括被告的姓名。

根据控状，被告早在2013年1月就开始犯案，当时的他才14岁。

控状指出，2018年8月，他曾在麦波申一个私宅区内的游乐场里，让一个8岁女童和一个8岁男童为他口交，也曾抓着他们的手去抚摸自己的下体。

被告的犯案地点都在公共场所，除了游乐场，也包括电影院、滨海广场（Marina Square）男厕，甚至在公共巴士上。被告大多数情况是让受害人抚摸自己的下体。

他曾在今年8月15日，在圣淘沙一间残疾人士厕所内，舔一个13岁男生的右脚脚底。

被告上个月首次面控，过后还押樟宜医疗中心进行精神评估。控方昨日（11月20日）庭上指出，被告的精神评估报告指他或会犯下更多同类罪行，为了公众安全，控方要求法官不准被告获得保释。案展下个月23日再度过堂。

赢必胜律师事务所的林于晖庭上说，他刚受被告父母的委托接手此案。

被告非礼未成年男女罪若罪成，可被判坐牢长达五年、或附加罚款，或附加鞭刑，或任何这类惩罚组合。至于性侵未成年男女的罪行，则可被判坐牢至少八年，最高可达20年，及至少12下鞭刑。