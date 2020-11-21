商家公然网售女性春药 卫生科学局已指示网购平台撤下

（早报讯）有商家趁双11“光棍节”，公然在Lazada平台卖女性春药，卫生科学局表示，已指示网购平台撤下产品。

热心读者谢先生（53岁，电脑业）告诉记者，他日前在Lazada平台购物时，发现不少商家在网上售卖女性春药，还趁着双11‘光棍节’之际促销。

“这些商品图片显示，药物无色无味，掺入啤酒、咖啡或饮料，就会即刻溶化。如果能轻易买到这些春药，对女性来说岂不是非常危险？”

记者上网查看时，发现至少有10名商家在售卖这些春药，当中多数是从中国制造或进口，价格介于55元至250元，照片则显示为香水、药丸、和包装的白色粉末。

公众林女士（54岁，家庭主妇）表示，产品或是造假的，服用后对都可能对人体有害。

谢先生则表示：“商品广告的字眼充满误导性，更担心让未成年的孩子看见，情况令人担忧。”

对此，卫生科学局表示，当局禁止商家在产品介绍和广告中声称产品可以预防、治疗或治愈特定的疾病或医疗效果，包括性功能障碍。发言人也表示，当局已通知Lazada平台有关网购平台上出现的两款可疑产品，并指示网购平台撤下产品。

Lazada购物平台发言人表示，公司会与卫生科学局密切合作。

发言人表示，公司会和卫生科学局进行密切合作，探讨平台上所出售的产品，这些产品也包括读者谢先生说提到的产品。

“如果发现产品掺假，我们将采取行动，撤下产品，而商家也会受到处罚。消费者在购买保健品时，也应谨慎行事。”