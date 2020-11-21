食品局下令召回广祥泰五种调味酱料

（早报讯）我国食品制造商广祥泰生产的五种调味酱料，因含有未申报的鱼类过敏原，被新加坡食品局下令召回。

被召回的产品分别是：

参芭酱（230克装，最佳食用期限为2021年9月5日、2021年11月8日、2022年2月4日、2022年3月30日或2022年4月8日）

香脆辣椒（230克装，最佳食用期限为2021年5月16日、2021年12月11日、2021年12月29日、2022年1月28日、2022年2月10日、2022年2月19日或2022年4月15日）

辣椒螃蟹酱（300克装以及1公斤装，所有批次）

叻沙酱（200克装，最佳食用期限为2021年7月23日；1公斤装，最佳食用期限为2021年7月3日或2021年9月10日）

美味辣椒王（230克装，最佳食用期限为2021年11月11日或2022年1月29日）

食品局周六（11月21日）发文告指出，香港食物环境卫生署食物安全中心在广祥泰生产的参芭酱中，发现产品包装上并没有标记鱼类过敏原。

广祥泰进一步调查时发现，以上五种在本地销售的产品当中可能使用了属于鱼类过敏原的虾制品作为原料，食品局因此下令召回这些产品。

食品局文告说，食物中的过敏原可能引起过敏反应，对鱼类过敏的消费者不应食用受影响的产品，但这些产品对其他消费者无害。

已经购买受影响产品，而且对鱼类过敏的消费者，可以向经销商查询。

根据食品销售法令（Sale of Food Act），售卖含有过敏原的食品都须清楚注明，以保障公众健康。