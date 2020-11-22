李总理：冠病疫情凸显各国携手合作的必要

（早报讯）冠病疫情是前所未有的全球危机，李显龙总理再度呼吁各国以可负担得起和公平的方式分配冠病疫苗，以及加强全球疾病监测网络，为发现、控制和克服下一次疫情大流行做好准备。

李总理周六（11月21日）晚间受邀以联合国环球治理组织（Global Governance Group，简称3G）召集国首脑的身份，通过视讯方式参加今年度的二十国集团（G20）峰会。

他在会上发言时说，G20在轮值主席国沙特阿拉伯的领导下，已经制定了明确的行动计划来实现强劲且可持续的经济复苏、在全球范围内协调财政资源、优先事项与政策，以及为最脆弱的国家提供支援，“新加坡完全支持这些努力”。

不过，李总理对G20支持疫苗多边主义感到欣慰之际，也指出保障疫苗分配及加强疾病监测网络，是各国可以进一步努力的方向。

他说：“冠病疫情对全世界造成了巨大的破坏，但下一个未知的疫病大流行可能更具传染性，也致命得多。”

李总理指出，全球疾病监视网络的有效程度，取决于各国具备的能力以及共享信息的意愿，“除了对国内监测与应对能力进行必要投资的国家以外，新加坡希望各方也能接受世界卫生组织领导下的多边合作”。

他总结发言时强调，冠病疫情凸显了各国携手合作的必要，“在每个国家都安全之前，没有一个国家是安全的”。