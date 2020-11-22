从马国入境 隔离措施今晚收紧 打工族纷赶返狮城

（早报讯）从今晚（11月22日）11时59分起从马国入境我国的隔离措施收紧，不少打工族纷赶在今天返回我国，包括一名陪妻生产的新手爸爸。

李伟成（31岁，装修承包商）今早赶在条例生效前返回我国，他透露，自己三月以来就没有回去马国家乡，但今年10月因为妻子即将临盆，而两人是新手爸妈，所以希望孩子在马国出生，好让他们的父母照顾，因此回返马国待产。

孩子已经出世，妻子料将在产假结束后才回新上班，但李伟成因新条例即将生效，因此先和妻儿告别，回新工作。

他说，原本打算来临周二才回来的，看到报道后感到担心，不想隔离14天，因此提早回新。

“其实关卡的人也不算多，每一排有差不多四五个人，可能要等条例放款后，才能回去看宝宝。”

另一名同样赶在今晚2359前回新的陈小姐（45岁，经理)透露，自己从事的是网络生意，上周五通过新马互惠绿色通道（RGL）到马国是为了谈生意。

她说，这个绿色通道原本就限定她在马国不得超过14天，所幸生意谈完了，剩下签约等程序可在网上完成，因此获悉此消息后就赶紧返新。

此外，当局也表示，即使马国员工早前获准不必在指定地点隔离，也必须遵守新规定，而下个星期五（27日）晚上11时59分起，除了新加坡公民和永久居民以外，所有入境我国的访客如果曾在过去14天内到访过马国，都必须在出发前72小时接受冠病检测。