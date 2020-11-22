博彩公司正提升系统 奖金需返下注站领

（早报讯）博彩公司系统目前在提升，奖金需返回下注的投注站领取。

读者陈先生（30岁，销售员）拨打《新明日报》24小时新闻热线通报，称上周感觉运气正旺，灵感一到便到淡滨尼11街第139座的一个投注站下注万字票。

他下注“0421”全大，结果周六开奖结果，“4012”是其中一组入围奖数字。

本周一下午1时许，他拿着票根前往淡滨尼广场的博彩公司投注站领取奖金，但职员却告诉他由于系统更新的关系不能办理。

“他们让我回到当初下注的地点领取奖金。”他只好当天下午5时许再度回到淡滨尼11街领奖。

陈先生表示，这是他多年来第二次遇到这种情况。“希望能让更多人知道，免得白跑一趟。”

记者查阅新加坡博彩公司网站资料时发现，一个关于领取奖金的页面上的确说明，公司目前正逐步进行系统提升，不同的彩票只能在指定的分行领取奖金。

网站举出两种不同彩票票根为例，一种印有“Claim prize？More info：www.singaporepools.com.sg/claim”（领奖？更多资讯请登录网址）的提示，另一种则没有印出这个句子。

据表示，前者票根可在下注分行以及许多其它地点领奖，后者则受到系统提升影响，只能到较少的分行领奖。

博彩公司网站资料显示，在全岛所有分行进行的系统提升得花数个月时间，公众预计可在今年下半年，就可以在任何一家分行领取奖金。

公众也可以从网上下载完整的投注站分行清单，上面注明哪些可以携带印有“Claim prize？More info：www.singaporepools.com.sg/claim”提示的票根领奖，哪些不可以。