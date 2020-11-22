珍珠大厦按摩院纠纷 与男顾客起争执抢手机 女职员被捕

（早报讯）珍珠大厦按摩院纠纷，男子光顾按摩院，刚好相熟的按摩师不在，正要离开时，不知何故与女职员起争执，混乱中男子的手机被抢走，公众报警。

这起事件发生在上个星期天（15日）早上10时22分，地点是珍珠大厦的其中一家按摩院。

《联合晚报》接获读者通报，指事发时一名男顾客和按摩院的店员在店内不知何故起了争执，惊动警方到场处理。

这名不愿具名的读者说：“过后有人报警，警方到场后也将按摩院内的女职员上手铐带走。”

记者走访现场，知情的店家告诉《联合晚报》，当天上门的男顾客相信是按摩院的老顾客，找相熟的按摩师替他按摩。

在大厦工作的黄先生（41岁，自雇人士）说：“据知，男顾客当天上门找不到自己熟识的按摩师，就要离开，一名女职员尝试留住他。”

现场传出，女职员过后尝试说服阿叔接受其他按摩师的服务，不过价钱上疑似谈不拢，两人发生冲突。

一名不愿具名的店员说，女职员过后疑似在混乱中抢走阿叔的手机，附近其他商家听到吵架声，担心出事，于报警处理。

警方到场后，将店内的女职员逮捕，阿叔之后也离开。

女职员涉偷窃，被逮捕调查。按摩院表示已交由律师处理，不愿置评。

受访的附近店家表示，女职员当场被警方带走，在附近引起小骚动。

警方受询时证实接到通报，一名51岁女子事后在偷窃的罪名下遭到逮捕。调查仍在进行中。

《联合晚报》记者走访按摩院，一名看似50来岁的女子表示，案件已交由警方处理。

她也说，不排除寻求法律途径来解决问题，之后便表示不愿多说。