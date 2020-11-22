哈莉玛总统：三年学前教育对孩童日后教育至关重要

（早报讯）最少三年的学前教育能让孩童在升上小学前打好基础，尽管本地绝大部分儿童都会到托儿所和幼儿园，但仍有极少数儿童没上过幼儿园。

哈莉玛总统今天（11月22日）在面簿贴文指出，她昨天到访回教社会发展理事会（MENDAKI），回理会的其中一个目标是去确保儿童能有至少三年的学前教育，而他们的及早介入目前已取得显著成功。

哈莉玛指出，回理会是根据专家意见，认为孩童在上小学前需要三年时间建立好基础，升上小一后不必参加学习辅助计划（Learning Support Programme），以提升数学和英文能力。

她说：“当然，孩童到学前中心上课不只是为了学习读写，也会学习其他技能，但我们必须意识到读写能力对孩童日后的小学教育至关重要，”

“如果无法掌握（读写能力），可能会对小孩的教育表现造成长久影响，并将严重打击小孩的形象和自我价值。”

哈莉玛指出，孩童升上小学后无法理解课堂上的教学内容，或跟不上同学进度，将感到沮丧并失去学习动力，一些人甚至因为觉得难堪而不想上学，并在一段时间后辍学，“试想这可能造成的终身伤害”。

她提到，政府已经意识到学前教育的重要，因此投入了大量资源，提供大量津贴让本地家庭都能负担学校教育费用，有需要者更是几乎能免费获得学前教育。

哈莉玛表示，本地绝大多数儿童都会上托儿所和幼儿园，但仍有一些人只把孩子送到幼儿园或幼儿园二年级，还有极少数孩童没上过幼儿园。因此，她呼吁公众若发现有孩童没上幼儿园，应该鼓励家长将孩子送去参加合适的社区计划，确保孩子能获得这关键的第一步。