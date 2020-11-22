冠病境外输入病例来自印度、菲律宾和印度尼西亚

（早报讯）本地新增冠病境外输入病例来自印度、菲律宾和印度尼西亚。

根据卫生部今晚（11月22日）发布的文告，从印度入境的五人，有三人是我国永久居民，分别为40岁和33岁女子，以及一名37岁男子。另两人则分别是持家属证的43岁男子和一名持学生证的23岁男子。

另外五名新增病患是年龄介于26岁至43岁的工作准证持有者，皆为女性，其中四人来自印尼，一人来自菲律宾。这10名病患在抵境后便开始履行居家通知，并在隔离期间接受检测。

余下两名男病患都是船员。其中一人是从印尼来新登船的52岁工作证件持有者。他在抵境后就被隔离，并在隔离期间测出感染冠病。

另一名则是从菲律宾随船来新的46岁克罗地亚籍特别准证持有者。他并未上岸，在船上接受隔离及检测。

上述12名病患都没有出现症状。

今天没有社区病例和客工宿舍病例，也没有新增感染群和病患到过的地点。

卫生部也透露，位于加基武吉3路（Kaki Bukit Road 3）的The Leo客工宿舍，在过去28天的两轮潜伏期内没再出现新病例，因此不再列为感染群。

截至今天中午，我国累计确诊病例达5万8160起。目前仍有26人留院治疗，其中一人在加护病房留医。另有39名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离。

今天共有三人出院或迁出隔离设施，累计康复人数增至5万8067人。