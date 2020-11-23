陈振声：我国经济好转 眼前仍有艰巨工作

（早报讯）我国经济表现虽有所改善，但眼前仍有许多艰巨工作。

贸工部长陈振声指出，经季节性调整后，我国第三季经济环比增长9.2％，扭转之前一季萎缩13.2％的局势。同比而言，我国经济萎缩程度缩小至5.8％，表现也比之前一季萎缩13.3%来得好。

不过他强调，我国经济虽好转，距离全面经济复苏仍有一段很漫长的道路。

他也说：“很多人问我，经济何时会回到冠病前的水平。从数量上而言，我相信这只是时间的问题。但我觉得更重要的是经济的质量方面。即使我国经济在数量方面回升，经济本质将出现永久转变，这当中包括数码化和科技提升，对经济韧性需求提高，以及全球生产和供应链格局的转变。”

整体而言，他提醒说，新加坡经济将不会回到疫情前的情况，新的平衡和新竞争环境将出现。不过在当前挑战下，新加坡有机会为下来的短中期发展奠下基础。

他说：“我们会继续吸引一流公司到新加坡投资，尤其是在新增长领域方面，如农业科技，交通运输和可持续领域，并巩固我们作为全球市场和价值链的主要节点的地位。”

他也说，政府会支持企业和员工进行转型和提升，改善雇主和雇员之间的工作匹配，并帮助公司寻找新的收入来源。

他说：“如果我们能够帮助我们的企业和员工进行必要调整，迅速顺应新环境，我相信我们会比以往更强大。”