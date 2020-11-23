国人下个月起可开始领取“重新探索新加坡”消费券

（早报讯）“重新探索新加坡”消费券12月1日起开始让国人使用，直到明年6月30日。国人可通过五大平台预订酒店住宿、导览或旅游配套等。

这五个平台包括客路（Klook）、Trip.com、樟宜首选（Changi Recommends），GlobalTix和Traveloka。

新加坡旅游局今天（23日）公布更多“重新探索新加坡”消费券（SingapoRediscovers Vouchers）的领取详情。

领取的大致步骤为：准备好个人电子政府密码（SingPass）；浏览以上平台的产品，留意那些附上可使用消费券的选项；将心仪旅游产品放进购物车；按指示输入个人电子政府密码、想使用的消费券数量和是否要购买儿童或青年门票等，再结账。

欲知更多详情，可浏览网站go.gov.sg/srvouchers。

旅游局鼓励国人通过数码方式领取消费券，但为照顾年长者等社群，会在全岛69个地点设立实体柜台，协助有需要人士预订旅游配套。大部分柜台设在民众俱乐部或距离民众俱乐部仅五分钟步行时间的地方。柜台由上述五个平台负责管理。

旅游局强调，消费券供个人使用，不能转让给他人，以降低诈欺风险。国人也不能转售消费券。旅游局会与第三方平台监督任何转售消费券的情况，并实适时采取适当的措施，包括撤下消费券销售项目，及充公所有未使用的消费券等。

另外，每个交易只能使用一个人的个人电子政府密码来领取消费券。换言之，一对情侣不能同时利用两人总额200元的消费券来抵消一个酒店住宿配套。