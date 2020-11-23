南大教职员捐出未使用年假 共1025万元帮助有需要学生

（早报讯） 1821名南洋理工大学教职人员捐出未使用的年假，相等于1025万元将用在帮助有需要的在籍南大生。

南大今年早发布文告指出，南大的教职人员可以选择参与这个“年假捐赠计划”（NTU's Leave Redemption and Donation Exercise），将自己未使用的年假，按照各人的薪水计算，将相应数额捐赠给他们所选择的任何一个南大基金，用于帮助校内有需要的学生。

通过这项新年假捐赠计划，南大教职人员平均捐出了11天未使用的年假，最多的捐赠天数是15天，总捐出的年假天数达2万零145天。

南大今年早些时候也为应对冠病疫情设立了南大优先扶助基金（NTU Priorities Fund）。该基金在超过1600名捐赠者的帮助下，从原来的１０万元增至170万元。

主管行政事务的南大副校长陈逸娜在文告中说：“每个人都受到冠病疫情的影响，但其中一些人受到的打击比其他人更严重。一些学生的父母失业或收入减少。因此在疫情期间，整个学府上下团结一心帮助这些学生，就显得至关重要。”

年假捐赠计划将会在明年10月再次举办。另外，至今已经有大约1170名学生在南大的冠病援助计划下获得了总计160万新元的援助，每人介于500元至3,000元之间。