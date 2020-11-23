过去三个月有20起无人机闯入樟宜机场航空领域的事故

（早报讯）去年发生两起无人机干扰樟宜机场运作的事故后，新加坡民航局就着手提升机场空防能力，抵御无人机袭击。过去三个月共有20起无人机非法闯入樟宜机场航空领域的事故，但都因探测系统及时发现及阻止而没有干扰到机场运作。

本地去年6月曾发生两起无人机干扰樟宜机场运作的事故，导致跑道关闭，约60趟航班受影响。调查还在进行中。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤今早走访樟宜机场了解相关当局使用的系统和设备能如何快速并有效探测到无人机。他在之后接受媒体访问时透露，机场本来就计划提升探测及防御无人机的能力，去年发生上述两起事故后，民航局就同其他相关机构成立合作小组，加快计划的实行。

这包括在机场跑道安装无人机探测雷达，一旦有无人机进入禁区，该系统可快速识别无人机的大小和飞行模式，并把相关数据发送给指挥中心，再由中心决定该采取的行动。例如，派移动销毁小组人员到现场，使用无线电干扰器，阻止无人机继续正常飞行。

张志贤说：“我们如今已发展出可探测及处理无人机事故的能力，在这方面也取得不错的成绩，自去年7月以来，没有发生任何干扰到机场运作的事故。”

他也说，樟宜机场过去三个月探测到20起无人机闯入机场航空领域的事故，所幸团队及时发现并快速采取行动，才没有干扰到机场运作。

不过张志贤强调，随着更多人使用无人机，相关科技也在迅速发展，这个领域极具挑战性，相关机构必须继续提升这方面的能力，并通过教育等方式，确保无人机用户会负责任地使用器材。