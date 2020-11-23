比达达利五房式预购组屋 13人争一单位

（早报讯）本轮预购组屋销售活动竞争最激烈的是比达达利五房式单位，每个单位整体吸引至少13组买家争购，其中第二次购屋者的申购率更已突破148。备受看好的碧山四房式单位整体申购率则达6.4，买气不如预想般热烈。

受访房地产分析师认为，碧山一口气推出1222个四房式单位，收到7773份申请已相当吃香。不过，整体反应略比预期淡静，主要与项目竣工期较长有关。

今年最后一轮预购组屋销售活动将在今天（11月23日）截止。截至今早11时，本轮5795个预购单位共收到2万3532份申请，所有项目都超额申购，其中近四成申请者都是相中碧山项目。

比达达利本轮推出Bartley Beacon和ParkView@Bidadari两个项目，只有前者有144个五房式单位，两个项目都有的三房式和四房式单位则相对淡静，申购率分别达1.9和3.5。

由于本轮五房式单位供应量有限，早前分析师已预测比达达利五房式会成大热门，而该项目靠近日后的新殡仪馆综合大楼，或也影响了一些买气。

另一方面，碧山Bishan Ridges项目除了四房式较受欢迎，三房式申购率也紧追在后，达5.8。该项目竣工期是本轮活动中最长的，预计2026年第二季完工，其他项目的预计竣工日期最迟在2025年第二季。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣受访时说，一些预购组屋项目因疫情关系竣工期较长，如果潜在卖家已有心仪地点，就会倾向于购买转售组屋。

二房式灵活单位方面，同样以碧山项目3.9的整体申购率居首，其次为非成熟市镇三巴旺的单位，申购率也有3.6。登加两个项目的表现则相对失色，二房式灵活和三房式单位的申购率只分别达1.3和1.1。