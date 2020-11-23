从小印度走到勿洛南 八旬失智妇走失13小时寻获

（早报讯）八旬老妇患老年痴呆症，下午在小印度走失，警方凌晨获勿洛南居民通报，老妇13小时后被寻获。

陶明（48岁，商人）告诉记者，他与80岁母亲谭汝芳前天（11月21日）下午1时半到小印度，准备到地铁站附近的巴士站搭巴士回家时，一个不留神，患有老年痴呆症的母亲就不知所踪了。

“当时我在前方，相信母亲的注意力被什么事物吸引后就和我走散了，她平常步伐快，我发现时，已不见踪影。”

他绘述，当时母亲穿着绿色条纹衬衫与黑裤子，一直失踪到隔天凌晨4时50分左右。

“我立刻报警和登入Dementia Friends手机应用程式投报，寻求帮助。”

母亲失踪了13个小时后，他接获来自警方的好消息，说找到母亲，即刻到勿洛南3道第162座组屋带回老母。

据警方告知，该座组屋的居民在母亲敲门后，发现不对劲就报警。

所幸，母亲并未受伤，但也忘了走失后发生的事。陶明表示，相信母亲走了10多公里的路，找到人时看起来疲惫不堪，他于是赶紧带母亲回家休息。

老母走失时，身上仅带着一瓶水。

陶明说，当时带母亲出门，对方只带了水瓶，找回母亲时，水都喝光。”

“相信母亲当时又累又饿，才会在凌晨时分到组屋单位逐户敲门。”

陶明感谢好心居民与警方，并透露母亲患老年痴呆症长达7年，虽想过不让母亲跟着出门，但对方会心情不好。

“我会买一部具定位系统的智能手机，让母亲带在身上，以防母亲再走失，找不到人。”